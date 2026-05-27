Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε το πρωί της Τετάρτης 27/5 ο πρώην στενός του συνεργάτης, Πάνος Σκουρλέτης ο οποίος άσκησε σκληρή στο νέο κόμμα ΕΛΑΣ κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι δημιουργεί ένα «κόμμα ΙΧ».

«Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Αλέξης Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής Αριστεράς», είπε σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Από το 2019 έως το 2023 υπήρξε ένα στρογγύλεμα στις προγραμματικές θέσεις, μια αμφισημία στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση και μια επιλογή να κάνει κριτική στο κόμμα του που άνοιξε τον δρόμο στον Κασσελάκη, που κέρδισε γιατί έλεγε όσα υποστήριζε ο Τσίπρας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ»

«Βλέπουμε να φτιάχνεται ένα κόμμα ΙΧ, ένα προσωποπαγές κόμμα που δεν έχει διείσδυση στα άλλα ακροατήρια και γι’ αυτό έκανε αυτήν την επιλογή ονόματος, γιατί προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το εάν υπάρχει εναλλακτική στην Αριστερά εκτός του Τσίπρα, ο Πάνος Σκουρλέτης είπε: «νομίζω είναι στη λογική αποαριστεροποίησης. Δεν είναι ο Τσίπρας που ήταν μέχρι το 2019. Δεν μπορείς να λες ότι είχα πετυχημένη κυβέρνηση το 2015-2019 και μετά να απαξιώνεις τους υπουργούς αυτή της περιόδου».

«Αυτή η αντίληψη ότι φτιάχνω προσωποπαγές κόμμα στο οποίο κανείς δεν θα έχει λόγο και ρόλο δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κομμάτων της Αριστεράς. Δεν ξέρω πόσο θα πετύχει, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς» δήλωσε κλείνοντας ο Πάνος Σκουρλέτης.