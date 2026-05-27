Παρά την αγωνιστική της αποτυχία την χρονιά που έκλεισε ο σύλλογος της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης εσόδων ποδοσφαιρικών συλλόγων για τρίτη σερί σεζόν!

Τα χρήματα που αποκόμισε η Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή χρονιά αποτελούν ρεκόρ σε ποδοσφαιρικό level. Σύμφωνα με την έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte, η Ρεάλ είναι πρώτη στον κόσμο από πλευράς εσόδων ως προς τις ποδοσφαιρικές ομάδες.

Για τη σεζόν 2024-2025, τα έσοδα των «μερένχες» ανήλθαν στα 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το τρέχον οικονομικό έτος τα έσοδα πήγαν σε ένα ποσό πάνω από τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που κανένας άλλος αθλητικός Οργανισμός δεν έχει φτάσε αλλά και δεν δύναται να το πετύχει! Πέρσι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εμπορικά έσοδα ύψους 594 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο σύλλογος ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Emirates ως κύριο χορηγό της και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την Adidas για την επέκταση της συνεργασίας τους. Η συμφωνία με την Emirates έχει μέχρι τη σεζόν 2030-2031 και η αξία της ανέρχεται σε περίπου 74 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Η συμφωνία με την Adidas δεν λήγει πριν από το 2029. Ωστόσο και οι 2 πλευρές θέλουν ένα νέο deal και ενώ η Ρεάλ στοχεύει στο να βγάζει από τις φανέλες ένα ποσό που θα φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.