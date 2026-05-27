Στη σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 20χρονου αλλοδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια.

Σύμφωνα με την Aστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Καρά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κοκαϊνη, αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 76 κιλά skunk, 755 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μοτοσικλέτες, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγο πριν από την επιχείρηση ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων. Στη συνέχεια ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, πέταξε την τσάντα με τα ναρκωτικά σε προαύλιο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπερνά τις 420.000 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές-βραδινές ώρες της Δευτέρας, 25 Μαΐου 2026, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη δράση του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε πλήθος συσκευασιών που περιείχαν κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συσκευασίες με κοκαΐνη, ενώ ο ίδιος κατελήφθη να κατέχει αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Συνολικά από την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

73 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 75.080 γραμμαρίων,

3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 708 γραμμαρίων, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους 23 γραμμαρίων

αεροβόλο πιστόλι, μετά του γεμιστήρα του κενού φυσιγγίων, μαχαίρι τύπου ματσέτα,

2 Ι.Χ. μοτοσικλέτες,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

υφασμάτινο κυτίο διανομής,

προστατευτικό κράνος μηχανής, χάρτινο κυτίο, χρώματος καφέ, με υπολείμματα αφρού πολυουρεθάνης και το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.

Νωρίτερα, ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων. Την εν λόγω συσκευασία ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, απέρριψε σε προαύλιο χώρο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα, μέσα σε σακίδιο που περιείχε επίσης κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 13 γραμμαρίων και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με κοκαΐνη, μικτού βάρους 47 γραμμαρίων.

Υπολογίζεται ότι, με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και των χρηματικών ποσών, το προσδοκώμενο όφελος από την εγκληματική δράση ξεπερνά τις 420.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.