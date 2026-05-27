Ένταση επικράτησε έξω από κέντρο κράτησης στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE κλιμακώθηκαν, με επεισόδια λεκτικών επιθέσεων και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και δημοσιογράφων που κάλυπταν τα γεγονότα.

Συγκεκριμένα, η ρεπόρτερ, Αλέξις ΜακΆνταμς, βρισκόταν έξω από το κέντρο «Delaney Hall» στο Νιούαρκ, όπου κρατούμενοι φέρεται να πραγματοποιούν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης, όταν βρέθηκε μέσα στο πλήθος, προσπαθώντας να μεταδώσει την κατάσταση στο τηλεοπτικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, μια νεαρή διαδηλώτρια ξεκίνησε να τη βρίζει επανειλημμένα.

Δημοσιογράφος: «Είσαι μια διαδηλώτρια που βρίσκεται εδώ έξω και μιλάς πολύ άσχημα», της είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Διαδηλώτρια: «Είσαι μια ναζί σκ…, είσαι μια ναζί σκ…», συνέχισε να της λέει επίμονα η διαδηλώτρια.

Δημοσιογράφος: «Με αυτό ακριβώς ερχόμαστε αντιμέτωποι. Για όσους αναρωτιούνται πώς είναι να καλύπτεις αυτές τις διαδηλώσεις, γίνεται συνεχώς αυτό. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι».

Διαδηλώτρια: «Οι άνθρωποι μέσα πεθαίνουν κι εσύ λες ψέματα!»

Δημοσιογράφος: «Αυτό που ζητούν είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται παράνομα στη χώρα να αφεθούν ελεύθεροι στους δρόμους. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ λέει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Διαδηλώτρια: «Ναζί σκ…, αυτό είσαι! Μια ναζί σκ…!», φώναζε η διαδηλώτρια δείχνοντας προς την κάμερα.

@AlexisMcAdamsTV is one of the best we have at Fox News. Fearless and never stops working. pic.twitter.com/RmKjoHTluF — Joe Concha (@JoeConchaTV) May 26, 2026

Οι διαδηλώσεις έξω από τη δομή κράτησης του Νιούαρκ έχουν κλιμακωθεί, ενώ πολιτικά πρόσωπα της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ έχουν επισκεφθεί την περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με καταγγελίες για υπερπληθυσμό και ελλείψεις, ενώ οι αρχές της ICE επιμένουν ότι οι εγκαταστάσεις τηρούν υψηλά πρότυπα κράτησης, σύμφωνα με τη New York Post.