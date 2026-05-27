Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε στα 56 της χρόνια, ύστερα από σκληρή και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, όπου από νωρίς επικρατεί κλίμα συγκίνησης. Οι πρώτες εικόνες από τον ναό αποτυπώνουν τη βαριά ατμόσφαιρα λίγη ώρα πριν από το ύστατο χαίρε στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και όσους στάθηκαν δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδωσε. Μέχρι το τέλος, αντιμετώπισε τη δοκιμασία της με αξιοπρέπεια και δύναμη, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που πάλεψε γενναία.

Μετά την εξόδιο ακολουθία στο Ελληνικό, η σορός της θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γωγώ Μαστροκώστα θα ταφεί στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στον πατέρα της. Το συγκεκριμένο σημείο είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς το επισκεπτόταν συχνά, είτε μόνη της είτε μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Στο πλευρό της οικογένειας αναμένεται να βρεθούν πρόσωπα από το συγγενικό και φιλικό της περιβάλλον, καθώς και άνθρωποι που τη γνώρισαν μέσα από την πορεία της στον χώρο της γυμναστικής και της δημόσιας ζωής.