Σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο του πολιτικό εγχείρημα με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη». Όλα έγιναν με προσοχή έως και την τελευταία λεπτομέρεια από τους συνεργάτες του. Ακόμη και η επιλογή του χώρου, στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη, δεν ήταν τυχαία, καθώς επιδίωξε να συνδέσει το νέο ξεκίνημα με έννοιες ιστορικής συνέχειας, ταυτότητας και πολιτισμικού συμβολισμού.

Ωστόσο, πέρα από την ίδια την ανακοίνωση, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το παρασκήνιο του ονόματος που έλαβε ο νέος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για το «ΕΛΑΣ» είχε «κλειδώσει» αρκετές εβδομάδες πριν τη δημόσια παρουσίαση, έπειτα από κύκλο εσωτερικών διαβουλεύσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να είχε ενημερώσει για τις τελικές του αποφάσεις έναν στενό πυρήνα συνεργατών, κάποιοι εκ των οποίων εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους.

Γνώριζαν εξαρχής πως πρόκειται για μια επιλογή που θα προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση, λόγω των πολλαπλών αναγνώσεων που φέρει το συγκεκριμένο ακρωνύμιο. Παρά ταύτα, ο προβληματισμός αυτός όχι μόνο δεν θεωρήθηκε αποτρεπτικός, αλλά αντιμετωπίστηκε ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί άμεσος επικοινωνιακός αντίκτυπος και να τεθεί το νέο κόμμα στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας από την πρώτη στιγμή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το όνομα κρατήθηκε απολύτως μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή, με το επιτελείο να αποφεύγει οποιαδήποτε διαρροή. Ακόμη κι όταν ξεκίνησε η εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι δεν είχαν ενημερωθεί για το όνομα. Το έμαθαν όταν δημοσιοποιήθηκε ανοικτά, πάνω στη σκηνή. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στον Αλέξη Τσίπρα να αιφνιδιάσει τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και την κοινή γνώμη, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό δημοσιότητας αμέσως μετά την ανακοίνωση. Αυτό άλλωστε του είχε προτείνει και η επικοινωνιακή του ομάδα.

Το ίδιο το όνομα «ΕΛΑΣ» λειτούργησε ως καταλύτης αντιδράσεων. Για ορισμένους παραπέμπει άμεσα στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ για άλλους ενεργοποιεί ιστορικούς συνειρμούς με τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της περιόδου της Κατοχής. Στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων, η συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με πλήθος σχολίων, σατιρικών αναρτήσεων και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως επισημαίνουν πολιτικοί παρατηρητές, η πολυσημία αυτή ενδέχεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, προκειμένου να ενεργοποιήσει διαφορετικά ακροατήρια.

Από ‘δω και πέρα, η στρατηγική πίσω από τον νέο πολιτικό φορέα φαίνεται να υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια της Αριστεράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει άνοιγμα σε ευρύτερα ακροατήρια, με έμφαση σε έννοιες όπως η πατρίδα και ο πατριωτισμός, επιχειρώντας μια διαφορετική σύνθεση πολιτικού λόγου που συνδυάζει κοινωνική αναφορά και εθνικά χαρακτηριστικά. Μόνο τυχαία δεν είπε ο κ. Τσίπρας στο κλείσιμο της ομιλίας του «φίλες και φίλοι…» για να προσθέσει χαμογελώντας δευτερόλεπτα αργότερα: «Συντρόφισσες και σύντροφοι…». Επιχειρούσε αφενός να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια και ακολούθως στον κόσμο της Αριστεράς.

Η επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης καταγράφεται ήδη ως έναρξη μιας περιόδου ανακατατάξεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε μια στάση προσεκτικής αποστασιοποίησης κατά την εκδήλωση, με τους εν ενεργεία βουλευτές να αποφεύγουν την παρουσία τους στον χώρο, ώστε να μην αποτυπωθεί εικόνα ανοιχτής σύγκρουσης με την Κουμουνδούρου. Παρ’ όλα αυτά, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει έντονη κινητικότητα και αξιολόγηση των δεδομένων.

Κύκλοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να διατηρήσει σαφή σύνδεση με την πολιτική και ιδεολογική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται πλήρως σε αυτήν. Την ίδια ώρα, δεν περνά απαρατήρητο ότι η λέξη «Σύμπραξη» στην ονομασία αφήνει περιθώρια ερμηνειών για μελλοντικές συνεργασίες ή ακόμη και ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις. Παράλληλα όμως, σημαντικές διεργασίες αναμένονται και στη Νέα Αριστερά. Στελέχη που πρόσκεινται στον Αλέξη Χαρίτση εμφανίζονται έτοιμα να επαναξιολογήσουν τη στάση τους, ενώ δεν αποκλείονται άμεσες πολιτικές κινήσεις, ακόμη και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ισορροπιών.