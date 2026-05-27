Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε ταχύτατα στο θέμα προπονητή, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία πολύ νωρίτερα απ’ όσο περίμεναν οι περισσότεροι. Η απόφαση για το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ είχε ουσιαστικά ωριμάσει εδώ και καιρό, με την εικόνα της ομάδας στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας ήταν ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος είχε σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση της λίστας των υποψήφιων προπονητών, σε συνεργασία με τους Κοτσόλη και Κορόνα και με τη σύμφωνη γνώμη του Γιάννη Αλαφούζου. Το προφίλ που αναζητήθηκε ήταν ξεκάθαρο: ένας προπονητής σύγχρονης φιλοσοφίας, με επιθετική προσέγγιση, έντονη προσωπικότητα, εμπειρίες πρωταθλητισμού και ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις από το αγωνιστικό τμήμα.

Στην αγορά προπονητών, βέβαια, σπάνια μια ομάδα βρίσκει όλα όσα αναζητά σε απόλυτο βαθμό. Οι περισσότερες αποφάσεις βασίζονται στις βασικές προτεραιότητες και στην ισορροπία ανάμεσα στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα και τα οικονομικά δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, έδειξε διάθεση να επενδύσει ουσιαστικά στη νέα του επιλογή. Η διοίκηση δεν δίστασε να αναλάβει σημαντικό οικονομικό κόστος προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, επιδιώκοντας έναν προπονητή πιο σύγχρονο, πιο παρεμβατικό και πιο επιδραστικό στο συνολικό οικοδόμημα της ομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίστρουπ αποτέλεσε την πρώτη επιλογή όλων μετά τις τελικές επαφές και αξιολογήσεις. Σημαντικό στοιχείο για τους «πράσινους» ήταν το γεγονός ότι ο Δανός τεχνικός εμφανίστηκε θετικός από την αρχή των συζητήσεων, χωρίς να καθυστερήσει ή να κρατήσει στάση αναμονής για πιθανές προτάσεις από μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η γρήγορη συμφωνία δίνει πλέον χρόνο στον Παναθηναϊκό να οργανώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον μεταγραφικό και αγωνιστικό σχεδιασμό του καλοκαιριού. Βασική προτεραιότητα δεν είναι μόνο οι προσθήκες, αλλά και οι αποφάσεις γύρω από το υπάρχον ρόστερ: ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται και ποιοι θα επανεκτιμηθούν από τον νέο προπονητή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πλάνο για όσους βρίσκονται εκτός σχεδιασμού, ενώ παράλληλα οι άνθρωποι του συλλόγου θα προσαρμόσουν τη λίστα μεταγραφικών στόχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του Νίστρουπ.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, αυτή τη φορά ο νέος προπονητής φαίνεται πως θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για το ρόστερ και τις μεταγραφές. Η επιλογή του αποτέλεσε κοινή απόφαση της διοίκησης και των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος, κάτι που του δίνει αυξημένη επιρροή στον σχεδιασμό της ομάδας.

Αυτό σημαίνει πως ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προχωρημένες επαφές με μεταγραφικούς στόχους, η άποψη του Δανού τεχνικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν, για παράδειγμα, προκρίνει μια διαφορετική επιλογή σε συγκεκριμένη θέση και η υπόθεση είναι οικονομικά εφικτή, τότε οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τη δική του κατεύθυνση.