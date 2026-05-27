Πολλά και αναπάντητα είναι τα ερωτήματα αναφορικά με την 25χρονη μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα. Οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις για τα παιδιά που σύμφωνα με τη γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν τα θήλαζε και στο «τραπέζι» έχει μπει το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί.

Η 25χρονη δικάστηκε χθες Τρίτη (26/5) με τη διαδικασία του αυτοφώρου με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων και κρίθηκε προφυλακιστέα.

Όσο το 3χρονο κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην Κρήτη, οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή και οι δύο σύντροφοι, η 25χρονη και ο Πακιστανός σύντροφός της, με τις αναβαθμισμένες κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η 25χρονη

Όμως η 25χρονη έχει ήδη μπει στη φυλακή, καθώς της επιβλήθηκε ποινή τριών ετών χωρίς τη δυνατότητα έφεσης για τις ψευδείς καταθέσεις που έχει κάνει στην αστυνομία μέχρι τώρα και στη συνέχεια στον Εισαγγελέα.

Την προηγούμενη Πέμπτη που οδηγήθηκε με σπασμούς το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, η γυναίκα αρχικά δήλωσε ότι όλο αυτό συνέβη στην παιδική χαρά όπου έπεσε και χτύπησε. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή της, δηλώνοντας πως όλα έγιναν την ώρα που έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι.

«Θρίλερ» με τα παιδιά

Αναφορικά με τα παιδιά της γυναίκας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι το 10 μηνών παιδάκι, ένα από τα άλλα τρία, τα οποία προσωρινά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, ανήκει στην αδερφή της και το απέκτησε μαζί με τον τωρινό Πακιστανό σύντροφο της 25χρονης, που κατηγορείται.

Υπάρχουν και η υπόθεση των άλλων δύο παιδιών όπου δεν έχει βρεθεί πιστοποιητικό θανάτου και υπάρχουν ερωτήματα για το τι έχουν απογίνει.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε στο Live News πως καλύπτει μυστήριο την τύχη των δύο αδερφών του κοριτσιού, καθώς επίσημα κανείς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Η μητέρα τους υποστηρίζει ότι είναι νεκρά, εντούτοις αυτό δεν επιβεβαιώνεται κάπως. Έτσι, εξετάζονται και τα σενάρια να είναι ζωντανά, αλλά και να έχουν πουληθεί.

Εφόσον τα παιδιά ζουν, το ένα σήμερα θα είναι 9 ετών κανονικά και το άλλο 2 ετών, γεννημένο το 2024. Για τα δύο αυτά παιδιά δεν υπάρχει ούτε πιστοποιητικό γέννησης.

«Πρόκειται για μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία με απρόβλεπτες διαστάσεις που πρέπει να ομολογήσουν όλοι ότι ξέφυγε από τα ραντάρ του κράτους, κοινωνικής προστασίας με μεγάλα θύματα τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι στα νοσοκομεία. Το ένα ψυχοραγούσε, ευτυχώς θα σωθεί και έχουμε δύο παιδιά που αγνοούνται. Γιατί το λέω αυτό. Η μητέρα, αυτή η μητέρα αν είναι δυνατόν να την πεις μητέρα, έχει κάνει πέντε τοκετούς στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και ένα τοκετό έχει κάνει η αδερφή της με κοινό πατέρα. Ο Θεός να τον κάνει πατέρα, αλλά πατέρας. Έξι παιδιά και εμείς γνωρίζουμε για τέσσερα», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιανννάκος.

«Ένα που είναι στην εντατική μετά από βάναυση κακοποίηση και τρία στα Χανιά, όπου δεν θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο, αλλά σε προνοιακή μονάδα, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Τα δύο άλλα παιδιά που γεννήθηκαν είναι δυνατόν να χάθηκαν κατά τον θηλασμό όπως λένε; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ταφή στα παιδιά αυτά; Τι, εξαφανίστηκαν τα παιδιά αυτά;», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν προκύπτει από κανένα νοσοκομείο, ότι τα παιδιά αυτά διεκομίστηκαν νεκρά. Ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να δώσει πιστοποιητικό θανάτου σε αιφνίδιο θάνατο, πρέπει να ειδοποιήσεις την αστυνομία. Θα το ξέραμε αυτό αν είχε γίνει. Είτε είναι ζωντανά, είτε τα έχουν θάψει κάπου, είτε πουλήθηκαν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του Πακιστανού κατηγορούμενου

Ο Πακιστανός κατηγορούμενος και σύντροφος της μητέρας έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό, για κλοπή, για ενδοοικογενειακή βία. Κατά συρροή για την παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για αρπαγή ανηλίκων.

Στα social media, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατηρεί προφίλ γεμάτο χλιδή μέσα σε πισίνες, επιδεικνύοντας διάσημα brands, χρυσά ρολόγια, χρήματα.

Ο άνδρας έχει έναν αδερφό, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει ακόμα οι αρχές και αναρωτιούνται τι σχέση μπορεί να έχει και με την 25χρονη.

Δεν έχει αποκλειστεί μία πιθανή εμπλοκή του αδερφού στην υπόθεση.