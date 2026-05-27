Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 27 Μαΐου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αλύπιος, Αλυπία

Θεράπων

Ιωάννης ο Ρώσος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος: Ο αιχμάλωτος στρατιώτης που τιμάται ως πρότυπο πίστης και υπομονής

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τη μνήμη του να τιμάται στις 27 Μαΐου. Το σκήνωμά του φυλάσσεται στο Προκόπι Ευβοίας, όπου κάθε χρόνο προσέρχονται πολλοί πιστοί.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε γύρω στο 1690 στη Ρωσία και υπηρέτησε ως στρατιώτης στον ρωσικό στρατό κατά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο των αρχών του 18ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων αιχμαλωτίστηκε από τους Οθωμανούς και οδηγήθηκε στη Μικρά Ασία.

Ο Ιωάννης φέρεται να μεταφέρθηκε στο Προκόπι της Καππαδοκίας, όπου έζησε ως αιχμάλωτος στην υπηρεσία Τούρκου αξιωματούχου. Η παράδοση αναφέρει ότι, παρά τις πιέσεις και τις δύσκολες συνθήκες, παρέμεινε σταθερός στην πίστη του.

Έζησε με ταπείνωση, εγκράτεια και προσευχή, ενώ η στάση του φαίνεται πως επηρέασε όσους βρίσκονταν γύρω του. Η μορφή του συνδέθηκε με την υπομονή και την εσωτερική αντοχή μέσα σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Ο Όσιος Ιωάννης εκοιμήθη περίπου το 1730. Κατά την παράδοση, το σώμα του βρέθηκε άφθαρτο και σύντομα άρχισε να τιμάται από τους χριστιανούς της περιοχής.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν από πρόσφυγες στο νέο Προκόπι Ευβοίας. Εκεί φυλάσσονται μέχρι σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους πιστούς που τιμούν τη μνήμη του.

Η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο ως πρότυπο ταπεινότητας, πίστης και υπομονής.

