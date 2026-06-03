Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται πλέον ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή άνοδο τις επόμενες ημέρες και τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη ζέστη, το σκηνικό δεν θα είναι απολύτως καλοκαιρινό, καθώς η θερμική αστάθεια θα συνεχίσει να προκαλεί τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι δυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, ενισχύοντας περαιτέρω τις υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι μέγιστες τιμές προσεγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες είναι:

Η Μακεδονία

Η Θράκη

Τα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας

Ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και να εκδηλωθούν κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πού θα «χτυπήσουν» 34άρια και 35άρια

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν την Πέμπτη σε:

Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία

Αττικοβοιωτία

Ανατολική Πελοπόννησο

Στις συγκεκριμένες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Προς το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικά προβλήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πιο άστατο σε σχέση με την Αττική. Κατά τις απογευματινές ώρες αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τα 35άρια να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θερμική αστάθεια θα συνεχίσει να δημιουργεί συνθήκες για τοπικές απογευματινές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, διατηρώντας ένα μικτό καιρικό σκηνικό ανάμεσα στο καλοκαίρι και την ανοιξιάτικη αστάθεια.