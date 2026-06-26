Τα τρία χρόνια από τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ΝΔ στις εκλογές βρήκαν τα μεν κορυφαία στελέχη της γαλάζιας παράταξης σε περιοδείες σε όλη τη χώρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάζει διαρκώς πίστα και από το Ράλι Ακρόπολις να βρίσκεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου εγκαινιάστηκε η συνεργασία της σχολής με το εμβληματικό ΜΙΤ.

Για να θυμίσουν τι μεσολάβησε τα τρία αυτά χρόνια, τα στελέχη της οδού Πειραιώς, με τη βοήθεια του ΑΙ, δημιούργησαν ένα επετειακό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. «Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευθήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του βίντεο.

Το βίντεο AI της ΝΔ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιλογή αυτή αποτυπώνει πλήρως τη στρατηγική που έχει χαράξει το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Η βασική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι οι εκλογές κερδίζονται από την επόμενη ημέρα των προηγούμενων και όχι λίγους μήνες πριν από την κάλπη. Για τον λόγο αυτό, το βίντεο αποφεύγει κάθε πανηγυρικό τόνο και εστιάζει αποκλειστικά στο κυβερνητικό έργο.

Έργα, μεταρρυθμίσεις και καθημερινότητα στο επίκεντρο

Στο βίντεο παρουσιάζονται πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι φορολογικές μειώσεις για περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενους, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, οι παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Κέντρων Υγείας, καθώς και το πρόγραμμα πρόληψης «Προλαμβάνω».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην πρόοδο των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας με αλκοτέστ και κάμερες ελέγχου.

Στις μεταρρυθμίσεις που προβάλλονται περιλαμβάνονται η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, η επιστολική ψήφος στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, ο νέος Δικαστικός Χάρτης, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Περιοδείες και πολιτική παρουσία σε όλη τη χώρα

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό την παράδοση έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, ο Ε65, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου, το Flyover Θεσσαλονίκης και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιοδείες του πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών σε όλη τη χώρα.

Αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Αντιθέτως, κατηγορεί την αντιπολίτευση και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι προτείνουν μέτρα χωρίς επαρκή κοστολόγηση και χωρίς να εξηγούν πώς θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στον πρώην πρωθυπουργό για τη φορολογική πολιτική της περιόδου 2015-2019. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι κατά την περίοδο εκείνη επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν δεκάδες φόροι, από τον ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ έως τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και την εισφορά αλληλεγγύης, ενώ αντιπαραβάλλουν τις 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων που, όπως τονίζουν, έχουν υλοποιηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την αγορά καυσίμων, με στόχο οι διεθνείς μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου να περάσουν άμεσα στους καταναλωτές, στέλνοντας μήνυμα αυξημένων ελέγχων και εποπτείας της αγοράς.

Να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισ.

Άμεση και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε για διαθέσιμους πόρους ύψους 6 δισ. ευρώ προς διανομή, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αξιοποιήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προχωρώντας σε φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, μειώσεις φόρων, απαλλαγές για νέους εργαζόμενους και ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες.

Μάλιστα, σημείωσε ότι από τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια δαπανών, είτε εισηγείται πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.