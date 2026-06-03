Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλληλοκατηγορούνται για τις επιθέσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και το πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, από το οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν στόχευσαν το αεροδρόμιο.

«Η αεροπορική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης δεν εξαπέλυσε κανένα πλήγμα εναντίον αυτού του στόχου και η καταστροφή του επιβατικού σταθμού του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, τα οποία κατέπεσαν στον τερματικό σταθμό αφού απέτυχαν να αναχαιτίσουν τους ιρανικούς πυραύλους», ανέφερε η σχετική ανάρτηση στο Telegram.

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Kuwait city airport badly damaged.



Kuwaiti elites, the pedo Epstein friends didn't understand the message from Iran > "if you don't get the US army out of Kuwait you will get a taste of some divine justice".



Seems they might reconsider their alliance with… pic.twitter.com/MszI3VrEgO — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹 (@angeloinchina) June 3, 2026

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς ψευδή».

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για μια «σκόπιμη, μελετημένη και αδικαιολόγητη επίθεση».

🚫CLAIM: Iran claimed today that it did not attack the passenger terminal at Kuwait International Airport and damage was instead caused by a U.S. missile interceptor. Totally FALSE.



✅TRUTH: Iran struck the civilian airport with drones in a deliberate, calculated, and… pic.twitter.com/OVrzeDibQl — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Οι επαφές με τις ΗΠΑ δεν διακόπηκαν αλλά δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα «κείμενα» που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε «σε μεγάλη κλίμακα», σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», είπε ο Ιρανός υπουργός.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, εάν μπει στο στόχαστρο το ισραηλινό έδαφος.

Δεν διεξάγουμε πλήγματα στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει, παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε», είπε, αφού χθες διαβεβαίωσε άλλη Επιτροπή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Ο Ρούμπιο αναφερόταν στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου.

«Σε όποιον θέλει να μάθει ποιος κέρδισε, μπορώ να σας πω το εξής: εμείς καθορίζουμε τι σημαίνει νίκη. Ορίζουμε τη νίκη ως την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας τους (σ.σ. των Ιρανών), τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτήρων πυραύλων που διαθέτουν, τη μείωση του αποθέματος δρόνων και επιτύχαμε όλους αυτούς τυος στόχους. Επιπροσθέτως, καταστρέψαμε ό,τι απέμενε από την πολεμική αεροπορία τους και εξαλείψαμε όλο το συμβατικό ναυτικό τους», είπε ο υπουργός.

Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβήτησαν αυτές τις δηλώσεις, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τα ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ, υπενθυμίζοντας επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα.

Το Κουβέιτ λέει ότι συνολικά μπήκε σήμερα στο στόχαστρο 13 βαλλιστικών πυραύλων και 17 ιρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δεν στόχευσαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ και ότι οι ζημιές εκεί οφείλονται σε «δυσλειτουργία» του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος. Ωστόσο ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε «ψευδείς» αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια «σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση».

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom), το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυραύλους στο Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ. Κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν απόψε ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα «κέντρο ελέγχου και διοίκησης» ενώ πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα, στον Κόλπο του Ομάν. H Centcom διέψευσε την πληροφορία.

Ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «αμυντικά».

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη «δεν έχει δώσει το πράσινο φως».

«Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θίγεται ξεκάθαρα σε ορισμένα από τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει την τελική έγκρισή τους (σ.σ. των Ιρανών) μέχρι σήμερα το πρωί», είπε.