Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίθεση είχε στόχο «πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, όπως και υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο καταδίκασε «την ιρανική επίθεση».

«Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή», τόνισε.

The damage at Kuwait International Airport following the Iranian drone and missile attack overnight. pic.twitter.com/CVkBDLxFtr — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν διευκρινιζόταν ποιες διπλωματικές αποστολές υπέστησαν ζημιές.

Eyewitness video shows the aftermath of Iranian drone attacks on Kuwait Airport’s T1 terminal building.#Kuwait pic.twitter.com/BHfKGwVLye — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

Στο μεταξύ οι Αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει μετά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς.

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι, «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας του αεροδρομίου», επεσήμανε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Χ.

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο κτίριο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου.

Λόγω της επίθεσης η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, όπως μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων, Kuna.

Απειλεί το Ιράν

Νωρίτερα σήμερα, τα πυρά του εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν έστρεψε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τους δύο γείτονές του ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και των υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές».

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης».

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.