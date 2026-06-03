Τα πυρά του εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν έστρεψε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τους δύο γείτονές του ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις επιθέσεις αυτές.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.

Προηγουμένως, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε να υιοθετήσουν οι χώρες του Κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, την ώρα που οι μοναρχίες της περιοχής δυσκολεύονται να σχηματίσουν ένα κοινό μέτωπο.

«Μπροστά στις επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, επιβάλλεται να υιοθετήσει ο Κόλπος μια θέση σταθερή, ενιαία και συνεπή. Κανένα κράτος του Κόλπου δεν πρέπει να αφεθεί μόνο του μπροστά στις επιθέσεις αυτές, διότι η ασφάλεια των αραβικών κρατών του Κόλπου αλληλοεξαρτάται, τα συμφέροντά τους και το πεπρωμένο τους είναι κοινά», έγραψε στο X ο σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς.

«Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μας στοχοθετεί όλους», πρόσθεσε.