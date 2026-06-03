Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ύστερα από τρεις μήνες πολέμου, μετά την απόφαση των ΗΠΑ, από κοινού με το Ισραήλ, να αποπειραθούν την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, υπάρχουν τραυματίες.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω του λογαριασμού τους στο X.

Hostile drones struck Kuwait International Airport's Terminal One injuring a number of people & causing damage, the Ministry of Defense confirmed Wednesday, after the country came under Iranian aggression late last night.

Ministry spokesman Saud Al-Atwan said in a statement, the… pic.twitter.com/08QWxEY6ch — Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) June 3, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

#Kuwait Civil Aviation suspended Wednesday air traffic and flights, while transferring flights to alternative airports after Terminal One came under Iranian attacks causing casualties & damage.#PACA activated emergency plan after the Iranian missiles & drones hit the building… pic.twitter.com/U1iQ5CcOIE — Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) June 3, 2026

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφθασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθ’ οδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίσθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) πρόσθεσε πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον γειτονικών του χωρών, όμως κανένας τους δεν έπληξε στόχους.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Κεσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν και κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.