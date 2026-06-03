Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέο κύμα ιρανικών επιθετικών drones με στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ή ζημιές σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Σε σχετική ενημέρωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποτρέποντας την προσέγγισή τους σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

Iranian ballistic missiles fly overhead, a car crashes, and surface-to-air missile interceptors launch in a crazy video of tonight’s attack by Iran against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/JAoVrytEDo — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή πλήγμα σε αμερικανικό προσωπικό ή υποδομές, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων απειλών.