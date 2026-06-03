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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέο κύμα ιρανικών επιθετικών drones με στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ή ζημιές σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Σε σχετική ενημέρωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποτρέποντας την προσέγγισή τους σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή πλήγμα σε αμερικανικό προσωπικό ή υποδομές, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων απειλών.