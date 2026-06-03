Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέο κύμα ιρανικών επιθετικών drones με στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ή ζημιές σε προσωπικό και εξοπλισμό.
Σε σχετική ενημέρωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποτρέποντας την προσέγγισή τους σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.
Iranian ballistic missiles fly overhead, a car crashes, and surface-to-air missile interceptors launch in a crazy video of tonight’s attack by Iran against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/JAoVrytEDo— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή πλήγμα σε αμερικανικό προσωπικό ή υποδομές, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων απειλών.
An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026