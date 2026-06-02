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Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν προειδοποιητικές σειρήνες και κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Το IRGC ανακοίνωσε πυραυλικά πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ

Νωρίτερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε το βράδυ βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για, όπως αναφέρει, αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές ενέργειες κατά ιρανικών στόχων, με το IRGC να υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ (KUNA) μεταδίδει ότι ήχησαν για δεύτερη φορά μέσα στη νύχτα οι προειδοποιητικές σειρήνες στη χώρα, έπειτα από προηγούμενες αναφορές ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αναχαίτιζαν «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones».