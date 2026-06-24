Από τη μία είναι οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις του Ιράν για μια οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου. Και από την άλλη είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που έχει μέχρι στιγμής επισκιαστεί από διαμάχες σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου, τις βίζες, τους συνοριακούς ελέγχους, τα μέτρα ασφαλείας και τη μεταχείριση παικτών, αξιωματούχων και φιλάθλων. Οι διαμαρτυρίες από το Ιράν, η άρνηση εισόδου στον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, η κριτική στις αμερικανικές μεταναστευτικές πολιτικές και οι ανησυχίες για την πρόσβαση φιλάθλων από διάφορες χώρες έχουν φέρει την πολιτική στο προσκήνιο της διοργάνωσης. Το τουρνουά του 2026, όσο οι γύροι εξελίσσονται, σημαδεύεται και από ένα ακόμη πρωτοφανές γεγονός: μια διοργανώτρια χώρα εμπλέκεται άμεσα σε σύγκρουση με συμμετέχουσα χώρα.

Μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026, η συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετατράπηκε από μόνη της σε πολιτική αντιπαράθεση. Ο Τραμπ αμφισβήτησε δημόσια κατά πόσο οι Ιρανοί παίκτες θα έπρεπε να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι αρνήθηκε βίζες και επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις της ομάδας. Οι παίκτες υποχρεώνονταν να επιστρέφουν στη βάση τους στην Τιχουάνα του Μεξικού μετά τους αγώνες αντί να παραμένουν στις ΗΠΑ. Η αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ άφησε σημείωμα στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με το Βέλγιο, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης: «Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σύγχρονο πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και αλύγιστο. Φτάσαμε στο Λος Άντζελες με περηφάνια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία. Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν στα 180 αυτά λεπτά. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη». Επίσης, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά μέσω δύο hashtags που χρησιμοποίησαν στον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ τον περασμένο Φεβρουάριο, κάνοντας έκκληση για ειρήνη και σεβασμό σε όλον τον κόσμο. Ένταση ακόμη σημειώθηκε στις εξέδρες του SoFi Stadium λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, όταν κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ιράν ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα των Ιρανών φιλάθλων που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στις τηλεοπτικές μεταδόσεις και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι αντιδράσεις προήλθαν κυρίως από μέλη της ιρανικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία αντιτίθενται στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κρατούσαν τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, το σύμβολο του Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το περιστατικό σχολιάστηκε και από τη διεθνή τηλεοπτική μετάδοση, η οποία ανέφερε πως οι αποδοκιμασίες αποτελούσαν ένδειξη της πολιτικής αντίθεσης ενός μέρους των Ιρανών φιλάθλων προς το σημερινό καθεστώς.

Στις παράπλευρες απώλειες, στον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, κορυφαίο άνδρα διαιτητή της Αφρικής και πρώτο Σομαλό αξιωματούχο που επιλέχθηκε για τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, απαγορεύτηκε η είσοδος παρά το γεγονός ότι διέθετε διπλωματικό διαβατήριο και άδεια εργασίας. Οι πολιτικές βίζας προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη κριτική. Φίλαθλοι από αρκετές αφρικανικές χώρες βρέθηκαν αρχικά αντιμέτωποι με προτεινόμενη εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων για τουριστική βίζα, ενώ υποστηρικτές από το Ιράν και την Αϊτή παρέμειναν ουσιαστικά αποκλεισμένοι. Παρότι ορισμένοι περιορισμοί χαλάρωσαν αργότερα, οι μακροχρόνιες διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια συνέχισαν να επισκιάζουν το όραμα της FIFA για μια παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.

Στο παράλληλο μέτωπο της πολιτικής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Πενσυλβάνια, ότι το Ιράν κάνει «λάθος» που δεν επιτρέπει οι πυρηνικοί επιθεωρητές να έρθουν να επιθεωρήσουν εμπλουτισμένες εγκαταστάσεις.

Και στα δύο γήπεδα, γίνεται ένα σκληρό παιχνίδι. Υπάρχει η ελπίδα ότι η προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο μέχρι πρότινος εμπόλεμες χώρες και η υπογραφή της από τους δύο προέδρους, Ντόναλντ Τραμπ και Μεσούντ Πεζεσκιάν, θα αμβλύνει την ένταση. Και ο τελικός νικητής να είναι η ειρήνη.