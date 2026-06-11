Μπορεί ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν να «κόπηκε» από το Μουντιάλ 2026 με απόφαση των ΗΠΑ, καθώς τον συνδέουν με άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, η UEFA όμως τον όρισε στο ευρωπαϊκό Super Cup.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άστον Βίλα θα αναμετρηθούν στις 12 Αυγούστου στο Σάλτσμπουργκ για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της νέας σεζόν και ο διαιτητής θα είναι από τη Σομαλία, μετά τις συζητήσεις της UEFA με την αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου (CAF).

Ο 34χρονος Αρτάν μπορεί να έμεινε εκτός Μουντιάλ τελικά καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, θα έχει όμως την ευκαιρία να διευθύνει τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

«Ο Όμαρ Αρτάν είναι ένας εξαιρετικός νεαρός αλλά ήδη έμπειρος διαιτητής, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο διοργανώσεων της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι φτιαγμένο για να συνδέει τους ανθρώπους και η UEFA θέλει να δείξει τον σεβασμό της στον Όμαρ και τις εξαιρετικές του διαιτητικές ικανότητες, οι οποίες του χάρισαν μια τόσο σημαντική υποψηφιότητα. Είμαι ευγνώμων στον φίλο μου, πρόεδρο της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, που υποστήριξε με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία μας», ήταν τα λόγια του Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Όσο για τον Πατρίς Ματσέπε, πρόεδρο της CAF, είπε: «Ο Ομάρ Αρτάν έκανε τη Σομαλία και ολόκληρο τον λαό της αφρικανικής ηπείρου εξαιρετικά περήφανους. Η βράβευσή του με το βραβείο Διαιτητή της Χρονιάς της CAF για το 2025 και ο διορισμός του ως διαιτητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αποτελούν αναγνώριση της διαιτητικής του ικανότητας παγκόσμιας κλάσης και του διεθνούς σεβασμού που απολαμβάνει.

Είμαι πολύ ευγνώμων στον φίλο μου, Αλεξάντερ Τσέφεριν, που επέτρεψε στον Ομάρ Αρτάν να διαιτητεύσει τον αγώνα του UEFA Super Cup 2026. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για τον Ομάρ Αρτάν και για τους Αφρικανούς διαιτητές και αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποδοσφαίρου, που φέρνει κοντά και ενώνει ανθρώπους από την Αφρική, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο».