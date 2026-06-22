Η αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ άφησε ένα σημείωμα στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με το Βέλγιο, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης.

Το Ιράν βρίσκεται στο φετινό Μουντιάλ παρά τα πολλά και γνωστά προβλήματα που αντιμετώπισε και μάλιστα έχει καταφέρει να μείνει αήττητο. Μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία, έμεινε στο 0-0 με το Βέλγιο.

Η Team Melli του Μέχντι Ταρέμι μετά το δεύτερό της παιχνίδι στο τουρνουά πήρε μία πρωτοβουλία ειρήνης και αγάπης. Άφησε το δικό της μήνυμα στους διοργανωτές, ευχαριστώντας τους για τη φιλοξενία. Το μήνυμα από την Εθνική του Ιράν έγραφε τα εξής: «Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σύγχρονο πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και αλύγιστο. Φτάσαμε στο Λος Άντζελες με περηφάνια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία.

Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν στα 180 αυτά λεπτά. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη».