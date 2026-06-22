Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς.

Συγκεκριμένα, κέρδισε πέναλτι στο 9ο λεπτό του αγώνα, την εκτέλεση ανέλαβε ο Μέσι ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ.

Ωστόσο στο 38′ ο Αργεντίνος σταρ πήρε το «αίμα του πίσω», με ένα δυνατό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής σκόραρε για το 1-0 της ομάδας του και έγραψε ιστορία, καθώς με 17 γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Κλόζε με 16 γκολ.