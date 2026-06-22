Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδιά του για το «νέο Καραϊσκάκη», στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά και ο Δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης κατά την ομιλία του έκανε λόγο για μέρα χαράς.

Παράλληλα τόνισε πως πρόκειται για μια επένδυση που, κατά την άποψή του, θα αναβαθμίσει την είσοδο της πόλης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Μώραλης:

«Είναι μια ημέρα σημαντική για την πόλη, μια ημέρα χαράς. Το τελευταίο διάστημα, οι πληροφορίες ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού προτίθεται να εκσυγχρονίσει, να ομορφύνει και να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου είχαν δημιουργήσει μεγάλη αγωνία και προσμονή. Ήρθε η ώρα να μας παρουσιαστεί αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ολυμπιακός και σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους στο Γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αυτό που είναι σημαντικό για την πόλη είναι ότι θα αποκτήσουμε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, ένα γήπεδο που πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας αθλητικές, πολιτιστικές κ.α. Πρόκειται για μια επένδυση που, κατά την άποψή μου, θα αναβαθμίσει την είσοδο της πόλης. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά και γίνεται εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο Ολυμπιακός ζητά κυρίως μόνιμη αύξηση του ύψους, ενώ όλες οι υπόλοιπες παράμετροι του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν αλλάζουν. Για εμένα δεν υπάρχει δίλημμα. Είμαι υπέρ — και αυτό δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό — του εκσυγχρονισμού παλαιών κτιρίων και εγκαταστάσεων, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται με ιδιωτικά κεφάλαια και αφορά την ομάδα της πόλης μας.

Το Καραΐσκάκη κατασκευάστηκε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, επίσης με ιδιωτικά κεφάλαια, και συντηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με τη συμβολή των διοικήσεων της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ, της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη. Τώρα, την ίδια στιγμή που και άλλες ομάδες προχωρούν σε σύγχρονα γήπεδα, ήρθε η ώρα να εκσυγχρονιστεί και το ιστορικό γήπεδο της πόλης μας.

Το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ένας εμβληματικός χώρος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης. Ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης και ένας χώρος που συνεχίζει να εξελίσσεται με το βλέμμα στο μέλλον.

Η θέση μου είναι ξεκάθαρη: Ο Πειραιάς στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών, ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να παραμείνει ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο της ιστορίας του Ολυμπιακού και της αθλητικής παράδοσης της πόλης».