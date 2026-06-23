Η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0 σε αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από πολύωρη διακοπή λόγω έντονης καταιγίδας και κεραυνών στο στάδιο.

Οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε χώρο έξω από την περιοχή και εκτέλεσε με δυνατό σουτ.

Το Ιράκ προσπάθησε να αντιδράσει, βρίσκοντας κάποιες επικίνδυνες στιγμές στην κόντρα, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά τον γαλλικό τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο μέρος, η Γαλλία «κλείδωσε» τη νίκη με τον 54’ ο Μπαπέ που σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ μετά από λάθος στην ιρακινή άμυνα και στο 66’ ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 μετά από ωραία συνεργασία με τον Μίκαελ Ολίσε

Οι Γάλλοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με συνεχή πίεση και υψηλό ρυθμό κατοχής.

Η μεγάλη διακοπή λόγω καταιγίδας

Το παιχνίδι διεκόπη στο ημίχρονο για σχεδόν δύο ώρες, όταν έντονα καιρικά φαινόμενα με κεραυνούς ανάγκασαν τις αρχές να εκκενώσουν τις εξέδρες για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, κάθε κεραυνός σε ακτίνα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο οδηγεί σε άμεση διακοπή, με το χρονόμετρο να «μηδενίζεται» αν τα φαινόμενα συνεχιστούν. Οι παίκτες επέστρεψαν για ζέσταμα πριν από την επανέναρξη, με το ματς να ολοκληρώνεται κανονικά μετά τη μεγάλη καθυστέρηση.

Οι ενδεκάδες

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Μπαρκόλα, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαπέ

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσίν, Χασίμ, Ντόσκι, Μπαγές, Ικμπάλ, Αλ-Αμάρι, Ισμαΐλ, Κασέμ, Αϊμέν Χουσεΐν