Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψει στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την κρίση, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη θα συνεχίσει να «διαχειρίζεται» τη συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ», επέμεινε.