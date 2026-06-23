Η Νορβηγία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Σενεγάλη, επικρατώντας με 3-2 σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και συνεχών εναλλαγών.

Με αυτή τη νίκη, οι Σκανδιναβοί εξασφάλισαν την παρουσία τους σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998, γράφοντας μια σημαντική σελίδα στην ποδοσφαιρική τους ιστορία. Καθοριστικός για ακόμη μία φορά ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της επιθετικής υπεροχής της ομάδας του.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μάρτιν Έντεγκαρντ, που όχι μόνο δημιούργησε φάσεις αλλά έδωσε και ασίστ στο δεύτερο γκολ, έχοντας σταθερή και καθοριστική παρουσία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά, η Σενεγάλη βρήκε δύο τέρματα με τον Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος ξεχώρισε επιθετικά, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με νευρικότητα και από τις δύο πλευρές, όμως όσο κυλούσε ο χρόνος η Νορβηγία ανέβαζε ρυθμό και άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της. Η πίεση των Ευρωπαίων οδήγησε σε αρκετά λάθη από την άμυνα της Σενεγάλης, με ένα από αυτά να κοστίζει το πρώτο γκολ στο 43’, όταν ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η Νορβηγία μπήκε δυνατά και διπλασίασε τα τέρματά της στο 48’, με τον Χάαλαντ να βρίσκει δίχτυα και να βάζει γερά θεμέλια για τη νίκη. Η Σενεγάλη προσπάθησε να αντιδράσει ανεβάζοντας τις γραμμές της και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Σαρ, μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι.

Παρά την πίεση των Αφρικανών, ο Χάαλαντ συνέχισε να κάνει τη διαφορά και στο 58’ σημείωσε το τρίτο γκολ της Νορβηγίας, μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Μπέργκ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Η Σενεγάλη δεν παράτησε την προσπάθεια και στο φινάλε βρήκε δεύτερο γκολ με τον Σαρ στο 92’, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.