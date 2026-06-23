Τα παιδιά που εμβολιάζονται στην ηλικία των 12-13 ετών κατά του HPV, του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, έχουν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο να πεθάνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με νέα έρευνα-ορόσημο στη Βρετανία.

Η πρώτη μελέτη αυτού του είδους δείχνει ότι οι θάνατοι από τη νόσο έχουν μειωθεί θεαματικά από τότε που το εμβόλιο άρχισε να προσφέρεται σε μαθήτριες σχολικής ηλικίας στην Αγγλία, το 2008. Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί χάρη στον εμβολιασμό.

Από το 2020 έως το 2024 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε περίοδο πέντε ετών. Χωρίς τον εμβολιασμό, οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

«Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι μία μόνο ένεση μπορεί σχεδόν να εξαλείψει έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου», δήλωσε σύμφωνα με το BBC ο καθηγητής Πίτερ Σασιένι, επικεφαλής της έρευνας στο Queen Mary University of London.

Ο HPV ευθύνεται για το 99% των περιπτώσεων

Ο HPV, ένας ιός που μεταδίδεται μέσω στενής επαφής δέρμα με δέρμα, θεωρείται ότι προκαλεί το 99% των περιστατικών του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι περισσότερες λοιμώξεις από HPV υποχωρούν χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένες μπορεί να οδηγήσουν σε μη φυσιολογικές κυτταρικές αλλοιώσεις και, χρόνια αργότερα, να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Οι συγγραφείς της έκθεσης εκτιμούν ότι οι θάνατοι από τη νόσο θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται και οι ήδη εμβολιασμένες γενιές μεγαλώνουν. Η οργάνωση Cancer Research της Βρετανίας, η οποία χρηματοδότησε την έρευνα, χαρακτήρισε τα ευρήματα ένα «απίστευτο ορόσημο».

«Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο κατά του HPV είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να σταματά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν καν ξεκινήσει και, για πρώτη φορά, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι σώζει ζωές», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Μισέλ Μίτσελ.

Η μείωση των θανάτων είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου»

Ο καθηγητής Σασιένι, ειδικός στην επιδημιολογία του καρκίνου στο Queen Mary University of London, περιγράφει τη μείωση των θανάτων μετά την εισαγωγή του εμβολίου ως «την κορυφή του παγόβουνου». «Καθώς οι εμβολιασμένες γενιές μεγαλώνουν, θα δούμε πολλές περισσότερες ζωές να σώζονται από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει, η νέα έρευνα δείχνει πόσο ζωτικής σημασίας είναι να παραμείνουν υψηλά τα επίπεδα εμβολιασμού κατά του HPV, ώστε να προστατευθούν περισσότεροι άνθρωποι.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2019, το εμβόλιο κατά του HPV χορηγείται και στα αγόρια. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να ενισχύεται η προστασία από καρκίνους, όπως του λαιμού και του στόματος, ενώ παράλληλα μειώνεται και ο κίνδυνος να μεταδώσουν τον ιό στα κορίτσια.

Ο εμβολιασμός δεν καταργεί τον προληπτικό έλεγχο

Παρά την εφαρμογή του εμβολιασμού κατά του HPV, οι συμβουλές προς τις γυναίκες ηλικίας 25 έως 64 ετών είναι να συνεχίσουν να κάνουν τακτικά έλεγχο τραχήλου της μήτρας, το γνωστό και ως τεστ Παπανικολάου.

Τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο εμβολιασμός κατά του HPV μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία ενός καρκίνου που μέχρι σήμερα κοστίζει χιλιάδες ζωές. Το κρίσιμο ζητούμενο, πλέον, είναι να παραμείνει υψηλή η εμβολιαστική κάλυψη και να μην χαθεί η ευκαιρία να σωθούν ακόμη περισσότερες ζωές τα επόμενα χρόνια.