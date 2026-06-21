Μπαίνοντας στους πιο «καυτούς» μήνες του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να δοκιμάσουν ξανά τις αντοχές μας. Ο καύσωνας μπορεί να γίνει επικίνδυνος, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και όσους έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Πέρα από τη δυσφορία που προκαλούν σε πολλούς ανθρώπους, οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν μια πραγματική απειλή για την υγεία και πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών του σώματος είναι κρίσιμη. Και ένα από τα σημάδια που δείχνουν ότι η ζέστη έχει επηρεάσει σοβαρά τον οργανισμό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι ο λεγόμενος «νηματοειδής σφυγμός».

Τι είναι ο νηματοειδής σφυγμός

Ο νηματοειδής σφυγμός είναι ένας σφυγμός πολύ αδύναμος, αχνός ή δύσκολος να εντοπιστεί, σε σχέση με έναν κανονικό, σταθερό χτύπο.

Μπορεί επίσης να είναι ταχύτερος από το συνηθισμένο. Όπως εξηγούν κλινικοί γιατροί, αυτό μπορεί να συμβεί όταν το σώμα βρίσκεται υπό σοβαρή καταπόνηση, γι’ αυτό και ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να το εμφανίσουν ως ένδειξη θερμοπληξίας.

Το σύμπτωμα αυτό δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται, καθώς μπορεί να δείχνει ότι ο οργανισμός υπερθερμαίνεται ή ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αποτελεσματικά το αίμα.

Πώς θα αναγνωρίσετε τον νηματοειδή σφυγμό

Ο πιο απλός τρόπος για να εντοπίσει κάποιος έναν νηματοειδή σφυγμό είναι να ελέγχει τακτικά τον σφυγμό του, κατά τη διάρκεια ενός κύματος υψηλών θερμοκρασιών. Για να γίνει αυτό, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στον καρπό ή στον λαιμό και προσπαθήστε να αισθανθείτε τον παλμό.

Αν είναι δύσκολο να τον βρείτε, αν είναι πιο αδύναμος από το φυσιολογικό ή αν μοιάζει να εμφανίζεται και να χάνεται, τότε μπορεί να είναι νηματοειδής και χρειάζεται άμεσα ιατρική αξιολόγηση.

Στην περίπτωση της θερμοπληξίας, το σημάδι αυτό συνήθως συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως σύγχυση, ζάλη, έντονη αδυναμία, ζεστό δέρμα. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις ή και κατάρρευση του οργανισμού.

Τι πρέπει να κάνετε αν παρατηρήσετε νηματοειδή σφυγμό

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν τη σημασία της καλής ενυδάτωσης. Η κατανάλωση αρκετού νερού, ειδικά κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου, είναι απαραίτητη για την αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών που χάνονται. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος αφυδάτωσης και νοσημάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, ενώ υποστηρίζεται η ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του.

Αν κάποιος παρατηρήσει νηματοειδή σφυγμό, είναι σημαντικό να δράσει άμεσα. Εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προειδοποιητικό σημάδι, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με άλλα ανησυχητικά συμπτώματα.

Αν υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, οι ειδικοί επισημαίνουν πως απαιτείται επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η μεταφορά του ατόμου σε δροσερό μέρος, η αφαίρεση των περιττών ρούχων και η αργή κατανάλωση νερού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.