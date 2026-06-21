Άκρως καλοκαιρινό αναμένεται να είναι σήμερα, Κυριακή 21/6 το σκηνικό του καιρού με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28, τοπικά στη νότια Κρήτη 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30, στα νότια τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Δευτέρα, 22/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 23/6

Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 24/6

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 25/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.