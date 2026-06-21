Από τα παραθαλάσσια μέτωπα της Αθηναϊκής Ριβιέρας μέχρι τις βίλες των Κυκλάδων και τα ακριβά προάστια της Αθήνας, η αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Παρά το ράλι των τιμών των τελευταίων ετών, οι ξένοι επενδυτές όχι μόνο δεν απομακρύνονται, αλλά ενισχύουν την παρουσία τους, βλέποντας πλέον τη χώρα ως μια αγορά με βάθος, σταθερότητα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση. Τότε, αρκετοί ξένοι αγοραστές αναζητούσαν ευκαιρίες σε χαμηλές αποτιμήσεις, προσβλέποντας σε γρήγορα κέρδη. Σήμερα, το προφίλ του επενδυτή είναι διαφορετικό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ένας ασφαλής προορισμός για την τοποθέτηση κεφαλαίων σε ακίνητα υψηλής αξίας, με ορίζοντα πολλών ετών.

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένει η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η συνεχής αναβάθμιση της περιοχής, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η εγγύτητα στο κέντρο της πρωτεύουσας έχουν μετατρέψει το παραλιακό μέτωπο σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της Μεσογείου για εύπορους αγοραστές. Μαζί με τα Νότια Προάστια, σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η Κηφισιά, επιλεγμένες περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας αλλά και γνωστοί νησιωτικοί προορισμοί, όπου η προσφορά ποιοτικών ακινήτων παραμένει περιορισμένη.

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν την αγορά πολυτελών κατοικιών από την υπόλοιπη αγορά ακινήτων είναι ο τρόπος χρηματοδότησης των συναλλαγών. Οι περισσότερες αγορές ακινήτων αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ πραγματοποιούνται χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν κυρίως ίδια κεφάλαια, γεγονός που καθιστά την αγορά λιγότερο ευάλωτη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων ή στις αλλαγές της πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών.

Αυτό εξηγεί γιατί ο κλάδος συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας. Παρά την αύξηση των στεγαστικών δανείων το 2025, η αγορά των premium ακινήτων εξακολουθεί να κινείται σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τη στεγαστική πίστη, ακολουθώντας τη δική της δυναμική.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα ξένα κεφάλαια που συνεχίζουν να εισρέουν στην ελληνική αγορά. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τη δεκαετία που προηγήθηκε. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε αγοραστές που αναζητούν μια εξοχική κατοικία στη Μεσόγειο. Αφορά πλέον θεσμικούς επενδυτές, οικογενειακά επενδυτικά γραφεία και εύπορους ιδιώτες που βλέπουν στην Ελλάδα έναν συνδυασμό ποιότητας ζωής και επενδυτικών αποδόσεων.

Σημαντική επίδραση στην αγορά είχε και η αλλαγή του πλαισίου της Golden Visa. Η αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στις 800.000 ευρώ για περιοχές υψηλής ζήτησης ανέβασε τον πήχη των συναλλαγών και ώθησε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον προς τα ακριβότερα ακίνητα. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η αλλαγή αυτή λειτούργησε ως φίλτρο, προσελκύοντας επενδυτές με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Την ίδια στιγμή, η προσφορά νέων ακινήτων δεν αυξάνεται με τους ίδιους ρυθμούς. Η επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι συζητήσεις γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα νέων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά να χαρακτηρίζεται από μια έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι αγοραστές στρέφονται πλέον σε νεόδμητα ακίνητα με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις, σύγχρονη αρχιτεκτονική, υπηρεσίες concierge, χώρους ευεξίας και τεχνολογικές υποδομές που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα. Όσο πιο περιορισμένη είναι η διαθεσιμότητα τέτοιων ακινήτων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση στις τιμές.

Και όμως, παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται «φθηνή» συγκριτικά με άλλους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης. Ένα ακίνητο υψηλών προδιαγραφών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ή σε δημοφιλές ελληνικό νησί κοστίζει σημαντικά λιγότερο από αντίστοιχα ακίνητα στο Μονακό, στο Λονδίνο, στο Μιλάνο ή στο Σεν Τροπέ. Αυτή η διαφορά αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων συνεχίζουν να επενδύουν στην ελληνική αγορά.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η δυναμική δύσκολα θα ανακοπεί στο άμεσο μέλλον. Η σταθερή παρουσία ξένων κεφαλαίων, η περιορισμένη προσφορά νέων ποιοτικών κατοικιών και η συνεχής αναβάθμιση περιοχών υψηλού ενδιαφέροντος δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να ευνοεί τα ακριβά ακίνητα.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια αγορά ευκαιρίας. Για πολλούς ξένους επενδυτές εξελίσσεται σε μια συνειδητή και μακροπρόθεσμη επιλογή, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στις μελλοντικές υπεραξίες.