Με πρωταγωνιστή τον Ουέντα, η Ιαπωνία συνέτριψε με 4-0 την Τυνησία και έκανε άλμα για τους «32» του Μουντιάλ.

Οι «σαμουράι» ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίωρο, έδειξαν ανωτερότητα κόντρα στους Τυνήσιους και με δύο γκολ μέσα σε αυτό το διάστημα αλλά και το τέρμα του Ίτο στο 69′ και του Ουέντα στο 83′, πανηγύρισαν τη νίκη με 4-0, ανεβαίνοντας στη 2η θέση του ομίλου και αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την ομάδα του Ρενάρ.

Τυνησία (Ρενάρ): Νταμέν, Αμπντί (91′ Ατσούρι), Ταλμπί, Ρεκίκ, Μπρον (46′ Χαμίντα), Βάλερι, Μετζμπρί, Σκιρί (91′ Κεντίρα), Σλιμάνε, Τουνεκτί, Σαάντ (46′ Γκάρμπι)

Ιαπωνία (Μοριγιάσου): Σουζούκι, Ικατούρα, Χιρόκι Ίτο, Τομιγιάσου (79′ Σουζούκι), Τανάκα, Ντοάν (74′ Σουγκαβάρ), Νακαμούρα (79′ Σέκο), Γιούνια Ίτο, Κάμαντα (74′ Σουζούκι), Σάνο, Ουέντα (84′ Γκότο)

Ξημερώματα Παρασκευής η τρίτη αγωνιστική, με το κρίσιμο Ιαπωνία-Σουηδία και το Ολλανδία-Τυνησία στις 02:00 πμ.