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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ελοΐ Ρουμ το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στον Ισημερινό στο ματς που διεξήχθη στο Κάνσας και ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου.

Ο Ισημερινός μπήκε δυνατά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και η πρώτη του ευκαιρία ήταν στο 3ο λεπτό, όταν ο Βαλένσια βγήκε απέναντι στον Ρουμ, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση.

Το Κουρασάο προσπάθησε να απαντήσει στο 9′, με τον Φλοράνους αλλά το σουτ του δεν βρήκε τον στόχο, ενώ στο 12’ ο Ισημερινός με τον Γιεμπόα έγινε επικίνδυνος με τον Ρουμ να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 16′ η μπάλα έφτασε στον Πλάτα, ο οποίος εκτέλεσε κατευθείαν με τον Ρουμ και πάλι να είναι στην σωστή θέση να να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ισημερινό συνέχισε να ασκεί πίεση και στο 20’ ο Βαλένσια πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο ήταν και πάλι σε ετοιμότητα.

Στο 42′, ο Γιεμπόα επιχείρησε δυνατό αριστερό σουτ από το ύψος της περιοχής, όμως ο Ρουμ πραγματοποίησε ακόμη μία επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ο Ισημερινό ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησε να βρει το γκολ. Στο 50’ και στο 59’ ο Ρουμ αντέδρασε σωστά και πάλι στο σουτ του Καϊσέδο και στην κεφαλιά του Πλάτα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς ήταν στο 85ο λεπτό όταν ο Ανγκούλο συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Βαλένσια, οι δύο παίκτες αντάλλαξαν γρήγορα την μπάλα αλλά δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

Ισημερινός: Γκαλίντεζ, Φράνκο (83′ Πρεσιάντο), Πάτσο, Ιντσάπιε, Αλσιβάρ (46′ Ροντρίγκεζ), Γιεμπόα (89′ Ζόρντι Καϊσέδο), Καϊσέδο, Βίτε, Εστουπινιάν (70′ Ανγκούλο), Πλάτα, Βαλένσια.

Κουρασάο: Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι, Ομπίσμπο, Φλοράνους, Φόνβιλ (76′ Ροσόν), Κομενέσια (83′ Ρομεράτο), Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα (75′ Γκορέ), Τσονγκ (76′ Μαργκαρίτα), Λοκάντια (83′ Καστανίρ).