Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ενώ το Βέλγιο θα κοντραριστεί με το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι.

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

19:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Την πρώτη τους νίκη στο Μουντιάλ αναζητούν Ισπανία και Σαουδική Αραβία. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τη διοργάνωση με ισοπαλίες απέναντι σε Πράσινο Ακρωτήρι και Ουρουγουάη και θέλουν τη νίκη ώστε να κάνουν ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φαβορί στην αναμέτρηση είναι η Ισπανία, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Δώνη έδειξε πως μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να κάνει την ζημιά.

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ

22:0 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Καθοριστικό είναι το αποψινό ματς του Βελγίου με το Ιράν στο Λος Άντζελες για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το Βέλγιο δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα του απέναντι στην Αίγυπτο μένοντας στο 1-1 και θέλει τους τρεις βαθμούς για να κάνει βήμα πρόκρισης. Από την άλλη το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι έχει καλή ψυχολογία μετά τον βαθμό που πήρε απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και θέλει να το δείξει και απέναντι στο Βέλγιο.