Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν χθες Σάββατο το βράδυ στην ελβετική επικράτεια, ενημέρωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπογράφτηκε την Τετάρτη από τα μέρη προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

«Προπαρασκευαστικές» συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη.

Η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία θα αποτελέσει πεδίο-κλειδί για τη συμφωνία

Η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θα αποτελέσει ένα δοκιμαστικό πεδίο-κλειδί για οποιαδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ αν τα δυτικά μέρη παραμείνουν προσηλωμένα στο πνεύμα του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του, τις οποίες επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό μέσο του υπουργείου, το Shana, ο Πακνετζάντ σημείωσε ότι σε μια εποχή μετά τη σύναψη συμφωνίας ο πετρελαϊκός τομέας του Ιράν θα προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων και ότι έχει εκατοντάδες σχέδια επενδύσεων, όπως και συμβάσεις τεχνικής και επιχειρησιακής σύμπραξης έτοιμες να υπογραφούν.

Έντονες επικρίσεις

Παράλληλα, η συμφωνία δέχεται έντονη κριτική από σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι τη συγκρίνουν με τη συμφωνία για τα πυρηνικά που είχε υπογραφεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, το Ιράν αποκτά τη δυνατότητα να εξάγει ελεύθερα πετρέλαιο και να αποκτήσει πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έφτασε στη Ζυρίχη για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, έφτασε στη Ζυρίχη της Ελβετίας, όπου αναμένεται να συμμετάσχει αργότερα σήμερα στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης και την προώθηση μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ο Σαρίφ θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μαζί με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, με το Ισλαμαμπάντ να διαδραματίζει κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.