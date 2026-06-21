Την στιγμή που στον Παναθηναϊκό τηρούν σιγή ιχθύος σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην Σερβία τα μέσα της χώρας εκτός ότι έχουν δεδομένη την συμφωνία των δύο πλευρών, αποκαλύπτουν και ποιους θα έχει μαζί του ο Σέρβος τεχνικός στο προπονητικό τιμ.

Συγκεκριμένα, η «Sport Klub» αρχικά αναφέρει πως ο Ομπράντοβιτς θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, στα 52α γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και προσθέτει:

«Η συμφωνία επιτεύχθηκε και το δίλημμα ήταν αν ο Ομπράντοβιτς θα δεσμευόταν για διετή ή τριετή συμφωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αθήνα, το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029» και τονίζει πως οι απολαβές του θα είναι 4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το προπονητικό τιμ η «Sport Klub» αναφέρει πως ο Ομπράντοβιτς θα πλαισιωθεί από τρεις πρώην παίκτες του.

«Ο πρώτος βοηθός του Ζοτς πιθανότατα θα είναι ο Μάικ Μπατίστ, ο θρυλικός άσος του Παναθηναϊκού από την εποχή των τροπαίων του Ομπράντοβιτς στην Αθήνα. Την περασμένη σεζόν, ο Μπατίστ ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς στους Τορόντο Ράπτορς.

Το προπονητικό επιτελείο σίγουρα θα περιλαμβάνει τον Βασίλη Ξανθόπουλο, προπονητή του Περιστερίου και πρώην παίκτη του Ζέλικο στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα επιστρέψει σε διευρυμένο ρόλο, όχι ως προπονητής».