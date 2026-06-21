Σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή είναι κοντά ο Άρης, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ματ Μόργκαν.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε πρόσφατα από τη Βίρτους Μπολόνια μετά από διετή παρουσία, έχοντας στη φετινή EuroLeague 13.5 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 34 παιχνίδια.

Με την προσθήκη του Μόργκαν ο Άρης θα ισχυροποιηθεί και θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός τόσο στο νέο πρωτάθλημα της Basket League, όσο και στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης, πρόσθεσαν και το Ελληνικό στοιχείο στην ομάδα με την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο Γιώργος Τανούλης είναι γεννηθείς στις 27 Ιουλίου του 2002 και με ύψος 2.10μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο διεθνής άσος ήρθε πέρυσι στον ΑΡΗ Betsson με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχος, αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας, με αντίπαλο την TFT Skopje, υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΑΡΗ Betsson ως «ελεύθερος» και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας του.

Ο 24χρονος σέντερ ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ Betsson. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Ολυμπιακό και το Μαρούσι, πριν ξαναγίνει κάτοικος «Nick Galis Hall».