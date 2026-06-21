Έντονη είναι η ανησυχία που έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών η εισαγωγή ενός μόλις επτά μηνών βρέφους Ρομά, το οποίο εισήχθη το Σάββατο 20/6 με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο thebest.gr, ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.

Τα τραύματα που φέρει το βρέφος κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ως μη συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των Αρχών.

Οι Ρομά γονείς αρνούνται πως το παιδί έχει κακοποιηθεί και υποστηρίζουν ότι έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν, ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που η μητέρα έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψαν οι τραυματισμοί, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.