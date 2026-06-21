Καλεσμένη στο After Dark του Θέμη Γεωργαντά ήταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (20/6) η γνωστή τραγουδίστρια, Ζόζεφιν.

«H μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι, είχαμε στούντιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα 8 ετών. Ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι και έκανα καραόκε. Σπούδασα Marketing & Management και δεν μου άρεσε καθόλου η δουλειά γραφείου», περιέγραψε η Ζόζεφιν.

«Δεν θέλω η μουσική που θα βγάλω ή αυτά που θα πω σε ένα πρόγραμμα να μπαίνουν σε κουτάκια. Θέλω να κάνω ό,τι μου αρέσει. Παλιότερα αγχωνόμουν. Το τραγούδι “Τι κάνεις;” έχει γράψει μέσα μου σαν κομμάτι σταθμός της ζωής μου. Ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω πει στην καριέρα μου», παραδέχεται η τραγουδίστρια για την αλλαγή δισκογραφικής στέγης.

«Σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στο τραγούδι, τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να έχεις πιο καθαρό μυαλό. Να μην επηρεάζεσαι από δεύτερους, πέμπτους ή παρατρεχάμενους, όποιοι και αν είναι αυτοί, και να μένεις συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Δεν γίνεται να ακούς συνέχεια τι λένε οι άλλοι. Στην τελική, εσύ είσαι εκείνος που θα πάρει τα ρίσκα και θα βγει μπροστά σε ό,τι δουλειά και αν είναι», σημειώνει σε άλλο κομμάτι της κουβέντας η Ζόζεφιν.

«Μου είχε πει κάποιος ότι πρέπει να χορεύεις. Μετά το σκέφτηκα και είπα ότι θα ήθελα να κάνω λαϊκό. Θέλω να πω Ζουγανέλη και Πάριο στο πρόγραμμά μου. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι δεν επιτρέπεται να τραγουδήσω; Είμαι επίμονη και έχω και ένστικτο», τόνισε η γνωστή τραγουδίστρια.