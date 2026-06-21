Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με κάθε επισημότητα και με ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει 12 εκατ. ευρώ μέσα σε μια τριετία, ενώ η ΚΑΕ θα ανεβάσει κι άλλο το μπάτζετ ενόψει της νέας σεζόν.

Εδώ και μέρες όλοι περίμεναν την ανακοίνωση για τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή στους «πράσινους» και τελικά αυτή ήρθε την Κυριακή (21/6), με αποτέλεσμα να είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έπεισε τον Ομπράντοβιτς να πει το «ναι» σε πρόταση για συμβόλαιο τριών χρόνων, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν στα 12 εκατ. ευρώ. Ο «Ζοτς» θα εισπράττει, δηλαδή, ετησίως το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, ενώ εξασφάλισε και την αύξηση του μπάτζετ.

Η ΚΑΕ αναμένεται να ξοδέψει ακόμη περισσότερα λεφτά τη νέα σεζόν για να ενισχύσει σημαντικά το, ούτως ή άλλως, δυνατό ρόστερ του, καθώς ο βασικός στόχος τη νέα σεζόν θα είναι η κατάκτηση της Euroleague.