Μετά από 14 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για να ξεκινήσει την δεύτερη θητεία του, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την συμφωνία τους για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην πρώτη θητεία του στο «τριφύλλι» (1999-2012), ο Σέρβος τεχνικός κατέκτησε εκτός από τα 5 ευρωπαϊκά (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 πρωταθλήματα (2000, 2001, 2003-2011) και 7 Κύπελλα Ελλάδος (2003, 2005-2009, 2012).

Στην συνέχεια έφτασε μια ακόμα φορά στην κορυφή της Ευρώπης το 2017 με τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία πήρε επίσης 4 πρωταθλήματα (2014, 2016, 2017, 2018) και 3 Κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019, 2020).

Από το 2021 μέχρι τα μέσα της περασμένης σεζόν ήταν στην Παρτιζάν και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σερβίας (2025) και δύο φορές την Αδριατική Λίγκα (2023, 2025).

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…».