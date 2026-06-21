Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι συνεχίζεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της Ρώμης με αφορμή τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση με το Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωμιστεί επί δεκαετίες το μεγαλύτερο βάρος για την ασφάλεια των συμμάχων τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφήνοντας αιχμές κατά της Ιταλίας για έλλειψη διάθεσης να συμμετάσχει ενεργά όταν προκύπτουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στο Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή πυρηνική απειλή», υποστηρίζοντας ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν θα εξέταζε καν το ενδεχόμενο εμπλοκής σε μια τέτοια αντιπαράθεση.

«Εδώ και δεκαετίες, εμείς τους υπερασπιζόμαστε, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δοκιμασίας, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθόλου καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Μελόνι.

Η ανάρτηση Τραμπ

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Αφού ξόδεψε τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν θα σκέφτονταν καν να εμπλακούν με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την εξαιρετικά σοβαρή πυρηνική απειλή που αυτή αποτελεί. Εδώ και δεκαετίες, εμείς τους υπερασπιζόμαστε, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δοκιμασίας, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο».