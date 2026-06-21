Το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αποτυπώθηκε σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκαν σε απόσταση λίγων μέτρων χωρίς να ανταλλάξουν χειραψία ή έστω μια σύντομη συνομιλία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας εμφανίζεται να εισέρχεται στην αίθουσα όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί χαιρέτησε θερμά τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, ο οποίος συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, ανταλλάσσοντας λίγα λόγια σε φιλικό κλίμα. Την ίδια στιγμή, στο βάθος του πλάνου διακρίνεται ο Τζέι Ντι Βανς να συνομιλεί με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Araghchi briefly appeared in the same room with Vance before the cameras.



But Iranian sources report Tehran refused to enter the meeting until journalists left, rejecting what they called an American "media show."



Iran is still denying Trump the photo-op he's long sought. pic.twitter.com/SgNPKLjlUn — Sina Toossi (@SinaToossi) June 21, 2026

Παρότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, δεν υπήρξε καμία άμεση επαφή ή συμβολική χειρονομία μεταξύ τους, εικόνα που πολλοί ερμήνευσαν ως αντανάκλαση της δυσπιστίας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τεχεράνη απέφυγε δημόσια εικόνα προσέγγισης

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης απέφυγε οποιαδήποτε δημόσια κίνηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη εξομάλυνσης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν εισήλθαν στην αίθουσα όσο βρίσκονταν εκεί δημοσιογράφοι και κάμερες, απορρίπτοντας αυτό που χαρακτήρισαν ως επικοινωνιακή προβολή της διαδικασίας από την αμερικανική πλευρά.

BREAKING: Iran's negotiating delegation led by Parliament Speaker Ghalibaf refused to take a photo with US Vice President Vance and the American side before walking out of the Switzerland negotiation venue in protest of Trump's threats, with a member of Iran's delegation saying… pic.twitter.com/S4vc4pwMMQ — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) June 21, 2026

Αρνήθηκαν κοινή φωτογράφιση και χειραψία

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, η ιρανική αντιπροσωπεία φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη κοινή φωτογράφιση και συμβολική χειραψία με τους Αμερικανούς εκπροσώπους.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι διοργανωτές είχαν σχεδιάσει μια σύντομη τελετή έναρξης με τη συμμετοχή και των δύο αντιπροσωπειών, ωστόσο η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την ιρανική πλευρά.

Έτσι, η τηλεοπτική κάλυψη και η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι εισήλθαν στον χώρο των συνομιλιών μόνο μετά την ολοκλήρωση του δημόσιου μέρους της διαδικασίας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά ζήτησε μικρή καθυστέρηση στην έναρξη των συνομιλιών ώστε να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και οι συζητήσεις να διεξαχθούν σε κλειστό πλαίσιο.

Το περιστατικό αναδεικνύει ότι, παρά την επανέναρξη των διπλωματικών επαφών, η πολιτική απόσταση και η αμοιβαία καχυποψία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ισχυρές, με κάθε πλευρά να επιδιώκει να ελέγξει προσεκτικά τα μηνύματα που εκπέμπει τόσο στο εσωτερικό της όσο και στη διεθνή κοινότητα.