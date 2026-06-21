Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ και η επόμενη ομάδα του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Ρουμανία, θα είναι, εκτός απροόπτου, η Αλ Σαντ από το Κατάρ.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα είχαν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του Ρουμάνου προπονητή και τελικά οι φήμες περί αποχώρησής του από τον «δικέφαλο του βορρά» βγήκαν αληθινές.

Ο Λουτσέσκου έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και ως ελεύθερος, πλέον, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ, ομάδα του Κατάρ, με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας να θεωρούν θέμα χρόνου τη συμφωνία.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, η πρόταση της Αλ Σαντ προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 4 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει τον Λουτσέσκου, με τις συζητήσεις πλέον να αφορούν στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Οι Καταριανοί προσφέρουν διετές, ο Ρουμάνος προπονητής φέρεται να ζητάει τριετές και όλα δείχνουν πως η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα έρθει τις επόμενες μέρες.