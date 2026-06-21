Ο Μεχντί Ταρέμι σκόραρε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης του Ιράν με το Βέλγιο για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό μετά τις ισοπαλίες τους κόντρα σε Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία στην 1η αγωνιστική, οπότε η νίκη αποτελεί μονόδρομο για αμφότερες ώστε να κάνουν βήμα πρόκρισης στους «32».

Το παιχνίδι είχε σχετικά καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, έχει καλές φάσεις και στο 25′ είχε και γκολ από τον Ταρέμι, τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού, έπειτα από την έξυπνη κομπίνα με τον Χατζισαφί, πρώην παίκτη των «ερυθρόλευκων», της ΑΕΚ και του Πανιωνίου, σε εκτέλεση φάουλ.

Η χαρά των Ιρανών δεν κράτησε πολύ όμως, καθώς η φάση εξετάστηκε στο VAR και τελικά φάνηκε ότι υπήρχε οφσάιντ, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί και το 0-0 να παραμείνει.