Προς την έξοδο από την Εθνική Τουρκίας οδεύει ο Βιντσέντζο Μοντέλα. Όπως αναφέρουν στην γειτονική χώρα ο Ιταλός τεχνικός είναι πιθανό να απολυθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο για την απογοητευτική παρουσία της ομάδας που αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική.

Ο 52χρονος προπονητής, που ανέλαβε την Τουρκία το 2023, έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το 2028, ωστόσο δέχεται σκληρή κριτική και η θέση του είναι εξαιρετικά επισφαλής.

Σε 35 παιχνίδια στον πάγκο της Τουρκίας ο Μοντέλα έχει απολογισμό 20 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες.

Παράλληλα, όπως τονίζουν στην Τουρκία ανάμεσα στα ονόματα για την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Εθνικής, είναι και αυτό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ.