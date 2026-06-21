Προς την έξοδο από την Εθνική Τουρκίας οδεύει ο Βιντσέντζο Μοντέλα. Όπως αναφέρουν στην γειτονική χώρα ο Ιταλός τεχνικός είναι πιθανό να απολυθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο για την απογοητευτική παρουσία της ομάδας που αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική.
Ο 52χρονος προπονητής, που ανέλαβε την Τουρκία το 2023, έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το 2028, ωστόσο δέχεται σκληρή κριτική και η θέση του είναι εξαιρετικά επισφαλής.
Σε 35 παιχνίδια στον πάγκο της Τουρκίας ο Μοντέλα έχει απολογισμό 20 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες.
Παράλληλα, όπως τονίζουν στην Τουρκία ανάμεσα στα ονόματα για την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Εθνικής, είναι και αυτό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ.
Vincenzo #Montella’s future on Turkey National Team’s bench is at risk. He could be sacked after the World Cup. #transfers 🇹🇷— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2026