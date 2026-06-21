Ιδανικές συνθήκες για μαζικές αποδράσεις και βουτιές στις παραλίες έχουν διαμορφωθεί σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήδη από τη μία το μεσημέρι και μετά, ο υδράργυρος ξεπέρασε με… ευκολία τους 30°C, αγγίζοντας την ιδανική τιμή των 31-32°C στα νότια προάστια της Αττικής και προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες στις ακτές για μια δροσερή ανάσα.

Η ζέστη είναι έντονη -σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές- σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά, μέχρι τις δύο το μεσημέρι, στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Πατήσια (31,5°C), την Καλλιθέα (31,9°C), τον Κορυδαλλό (31,1°C), το Κορωπί (31,6°C), την Ελευσίνα (31,1°C) και τον Ασπρόπυργο (31,1°C). Παράλληλα, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς στους σταθμούς του Παλαιού Φαλήρου (31,4°C), του Πειραιά (31,4°C – 31,7°C), του Περάματος (31,7°C) και της Σαλαμίνας (32,9°C), ενώ παρόμοιο σκηνικό επικράτησε και στο κοντινό Λουτράκι (31,8°C).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο υδράργυρος μέχρι τις δύο το μεσημέρι, πλησίασε ή και ξεπέρασε τους 33-34°C σε πολλές μεγάλες πόλεις και γνωστά επαρχιακά κέντρα. Υψηλές τιμές σημειώθηκαν στην Πάτρα (33,4°C), την Καλαμάτα (32,9°C – 33,3°C), την Καρδίτσα (33,2°C), τα Γιαννιτσά (33,1°C), τη Λάρισα (31,7°C), τον Βόλο (32,4°C), τη Λαμία (31,6°C), το Άργος (31,7°C) και τα Φάρσαλα (33,4°C). Ανάλογη ήταν η εικόνα στη βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει υψηλές τιμές στη ΔΕΘ (31,4°C), το Κορδελιό (33,7°C), τη Σίνδο (33,7°C) και τη Χαλάστρα (31,7°C), ενώ ακολούθησαν οι Σέρρες (32,3°C – 32,9°C), η Δράμα (32,7°C), η Ξάνθη (32,6°C), η Βέροια (32,6°C) και η Κομοτηνή (33,7°C), καταγράφοντας επίσης ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή.