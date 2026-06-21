Το κόμμα του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας Άμπι Άχμεντ κέρδισε, όπως ήταν αναμενόμενο, με συντριπτική διαφορά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την 1η Ιουνίου στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Εκλογική Επιτροπή (Nebe) της Αντίς Αμπέμπα.

Το Κόμμα της Ευημερίας καταλαμβάνει τις 438 από τις 486 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Λαού, είπε η πρόεδρος της Nebe, Μελατουόρκ Χαϊλού.

Θεωρητικά η Βουλή έχει 547 έδρες, όμως οι 38 έδρες της επαρχίας Τιγκράι θα παραμείνουν κενές, αφού για λόγους ασφαλείας δεν διεξήχθησαν εκλογές εκεί, όπως και σε οκτώ περιφέρειες της Αμχάρα. Σε 15 περιφέρειες τριών άλλων επαρχιών, οι εκλογές θα επαναληφθούν.

Ο Άμπι, που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2018, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις κατά του κυβερνητικού συνασπισμού EPRDF, ίδρυσε το Κόμμα της Ευημερίας τον επόμενο χρόνο. Το Κόμμα αυτό κέρδισε περισσότερες από το 90% των διαθέσιμων εδρών στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021.