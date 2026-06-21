Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Το πρωί της Κυριακής 21/6 βρέθηκε το πτώμα της και ο ενοικιαστής που ήταν ο βασικός ύποπτος ομολόγησε τη δολοφονία της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη σε χωράφι περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της.

Ο σκοπιανός ενοικιαστής ομολόγησε ότι αυτός την δολοφόνησε και την έθαψε στο σημείο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και μεταβαίνει ιατροδικαστής για να την εξετάσεις μακροσκοπικά.

Σε προχωρημένη σήψη το πτώμα

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας ήταν σε προχωρημένη σήψη και πολύ κακή κατάσταση.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών που πραγματοποιήσαν έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία και ειδικότερα στην ντουλάπα και στον νιπτήρα.

Τα δείγματα που εντοπίστηκαν εξετάζονται και φέρεται να συνδέονται με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Ο 43χρονος υπήκοος Σκοπίων αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη ενώ η σύζυγός του, η οποία ζει και εργάζεται στη Γαύδο μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα.