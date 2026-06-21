Ένα ιδιόμορφο καλοκαίρι έχουν μπροστά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο να πέσουν οι ταχύτητες λόγω της εποχής.

Από τη μια, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις περιοδείες προκειμένου να αναδειχθεί το κυβερνητικό έργο και από την άλλη, ο κομματικός μηχανισμός υπό τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη προσπαθεί να ανασυνταχθεί και να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον της κομματικής βάσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές όπου παρατηρείται διείσδυση άλλων κομματικών χώρων όπως η Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα νότια η Μεσσηνία, όπου όλα δείχνουν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει νέο κόμμα.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο τέλος της εβδομάδας ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και είχε επαφές με γαλάζια στελέχη, ζητώντας τους να φουλάρουν τις μηχανές και να κινούνται με προεκλογικούς ρυθμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κυρανάκης ζήτησε από τα μέλη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη να μην αφήσουν γωνιά της μεγάλης αυτής περιφέρειας που να μην την επισκεφθούν, έχοντας στα χέρια τους το manual το οποίο εμπεριέχει την κυβερνητική ατζέντα και την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να καταγράφουν τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Προσπαθώντας να ανακόψουν τις διαρροές προς τα δεξιά τους, στην οδό Πειραιώς δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία αποδεικνύεται από την τήρηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων, την καλή πορεία των μεγάλων έργων στη Βόρεια Ελλάδα (Μετρό Θεσσαλονίκης, Flyover κ.λπ.), αλλά και την πατριωτική εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την αμυντική θωράκιση της χώρας αλλά και την πολιτική που ασκείται στο μεταναστευτικό, η οποία δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, να αυστηροποιηθεί κι άλλο αν χρειαστεί.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, θέλοντας να ανακόψουν όσους επιχειρούν να διεμβολίσουν τη μεσαία τάξη αλλά κυρίως τη δεξιά τους πτέρυγα, έχουν δώσει έμφαση σε ζητήματα στα οποία κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή η Φωνή Λογικής τήρησαν επαμφοτερίζουσα στάση. Όπως, για παράδειγμα, το θέμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Η κυβέρνηση επιτέθηκε στα κόμματα δεξιά της Ν.Δ. μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μίλησε για «ψευτοπατριώτες», οι οποίοι «όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης και της Ιστορίας είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν».

Υπενθυμίζεται ότι η Νίκη το καταψήφισε, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέλεξαν το «παρών».

Σε γενικές γραμμές, το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027 θα στηριχθεί στην προοπτική μιας ισχυρότερης Ελλάδας, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της θέσης.