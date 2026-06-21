Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Γαστούνης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό σκύλου από οδηγό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σήμερα, Κυριακή 21/6 βρίσκονται στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού δύο γυναίκες που εξετάζονται και μία εξ αυτών είναι η οδηγός του μοιραίου οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται το όχημα να προσεγγίζει το σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος, να επιβραδύνει και να ακινητοποιείται μπροστά του, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κινείται εκ νέου και περνά πάνω από το ζώο, το οποίο χάνει τη ζωή του.

Όπως επισημάνθηκε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» πρόκειται για δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, όπου υπήρχε η δυνατότητα αποφυγής του περιστατικού.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.

Όπως επεσήμανε, η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη κινητοποίηση πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο, παρέχοντας στοιχεία στις αρχές.

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος. Όπως εκτίμησε, ο εντοπισμός του οδηγού είναι «θέμα χρόνου», παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο επίμαχο βίντεο.

Είχε επικηρυχθεί για 3.000 ευρώ

Η ασυνείδητη οδηγός είχε επικηρυχθεί από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία που πρόσφερε χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει ουσιαστικά στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του οδηγού του οχήματος.

Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία, η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία των ζώων αποτελεί δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της.