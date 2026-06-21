Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το αποψινό «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 που θα προβληθεί στις 21:00 και η σκηνή ανυπομονεί να γεμίσει με πρόσωπα, μουσική, ενέργεια και συναίσθημα και φαντασμαγορικό θέαμα.

Το μαγικό σύμπαν του εμβληματικού σόου θα φωτιστεί και θα χαρίσει μεταμορφώσεις που εντυπωσιάζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και performance που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 εκπληκτικούς καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν και Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία.

Οι αποψινές μεταμορφώσεις είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Τρύπες

– Τρύπες Μέμος Μπεγνής – Teddy Swims

– Teddy Swims Biased Beast – Χρήστος Δάντης

– Χρήστος Δάντης Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Κότσιρας

– Γιάννης Κότσιρας Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Harry Styles

– Harry Styles Αφροδίτη Χατζημηνά – Amy Winehouse

– Amy Winehouse Μαριάντα Πιερίδη – Νανά Μούσχουρη

– Νανά Μούσχουρη Μαριλού Κατσαφάδου – Ρίτα Σακελλαρίου

– Ρίτα Σακελλαρίου Ίντρα Κέιν – The Weeknd

– The Weeknd Δωροθέα Μερκούρη – Sophia Loren

Από εμβληματικές διεθνείς επιτυχίες μέχρι χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, οι performance αυτής της Κυριακής φτιάχνουν ένα μουσικό μωσαϊκό, που υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια, έντονη εναλλαγή συναισθημάτων, πολλές ανατροπές και εκπλήξεις.